Sigurdarson vil til Molde – LSK med klar melding til eliteseriekollegaen

Det er lokalavisa Romerikes Blad som melder at Sigurdarson er på veg til Molde.

– Eg har fått eit tilbod eg ikkje kan seie nei til. Klubbane forhandlar om overgang, seier han sjølv til avisa.

Måndag avviste han eit tilbod frå Molde då han var sikker på at han skulle bli i Lillestrøm. Så kom Molde tilbake med eit nytt tilbod, som Romsdals Budstikke melde om tysdag kveld.

– Dei spurde kva som måtte til for at eg skulle dra. Eg sa kva eg ville ha, og då sa dei ja, seier Sigurdarson.

Kontrakt ut 2021

Dermed er det opp til dei to klubbane å bli samde om innhaldet for ein overgang. Dit kan det synast at det framleis er ein veg å gå.

Onsdag har LSK publisert ei pressemelding på eigne nettsider der klubben tydeleg understrekar at Sigurdarson er Lillestrøm-spelar ut 2021.

– Vi steller oss til at Sigurdarson har kontrakt med LSK ut 2021. Dersom Molde eller nokon andre klubbar ønskjer å kjøpe han, må dei komme til semje med oss, seier styreleiar Morten Kokkim i Lillestrøm.

Spisstrøbbel

Molde har ein aldri så lita spisskrise føre europaligakampane mot Hoffenheim i februar. Leke James forsvann nyleg til ein saudiarabisk klubb, medan Ohi Omoijuanfo er ute med skade. Det gjer truleg eit Sigurdarson-kjøp høgaktuelt.

Islendingen nemner den økonomiske faktoren som motivasjon for ein eventuell overgang.

– Eg har hatt lyst til å vere i LSK, men eg har maks to–tre år igjen av fotballkarrieren min, og må òg tenkje på meg sjølv. Når eg får eit tilbod som gir meg mykje meir pengar, så er det noko eg må vurdere uansett kor godt eg likar meg i klubben her, seier islendingen.

Fristen for å registrere spelarar for europaspel er 31. januar. Om Molde skal kunne nytte islendingen der, må overgangen gå i boks før den tid.

Sigurdarson signerte for LSK tilbake i august 2020.

