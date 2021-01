Klopp om Lampard-sparkinga: – Abramovitsj er ikkje den mest tolmodige personen i verda

sport

Klubblegenda Lampard fekk måndag fyken av Chelsea-eigar Roman Abramovitsj etter halvtanna år i jobben. London-klubben investerte stort sist sommar, men Lampard klarte ikkje å få ut potensialet i troppen.

– Eg synest Chelsea gjorde ein utruleg jobb på overgangsmarknaden i sommar og fekk inn verkeleg gode spelarar. Ting som dette tek tid. Det er normalt, seier Klopp, som brukte nesten fire år på å vinne det første trofeet sitt med Liverpool.

– Det er knallhardt å ta den avgjerda så tidleg. Abramovitsj gir deg nokre sjansar gjennom pengar og spelarar, men han er ikkje den mest tolmodige personen i verda, held tyskaren fram.

Chelsea-stallen består i dag av stjernespelarar i fleng, blant dei Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech og Ben Chilwell som er nye i stallen. Godt nytt for den nye sjefen Thomas Tuchel, meiner Klopp.

– Denne Chelsea-troppen er ei gåve, og eg er rimeleg sikker på at Thomas òg ser det slik. For han er det fantastisk. Dessverre er han ein veldig god manager. Eg har kjent han lenge og har stor respekt for han.

Nettopp Tuchel erstatta Klopp som hovudtrenar i Mainz og seinare i Borussia Dortmund tidlegare i karrieren. Fram til desember var han trenar for eit anna stjernegalleri; franske Paris Saint-Germain.

(©NPK)