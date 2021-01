Danmark til VM-semifinale etter uforgløymeleg handballdrama

sport

Med 22 sekund igjen av ordinær tid hadde Egypt ballen på stillinga 28-28, men vart straffa for feil byte. Det førte til to minutts utvising og gav danskane ballen. Med fem sekund igjen leverte superstjerna Mikkel Hansen ein fæl feilpasning då han ville setje opp Lasse Svan for innhopp frå kant, og dermed vart det ekstraomgangar.

Der skåra danskane dei to første måla og leidde heile vegen heilt til Mikkel Hansen i siste sekund vart straffa for sabotasje då han kasta bort ballen i glede over at laget hadde halde unna. Hansen fekk raudt kort og Egypt straffe, og Mohamed Sanad utlikna til 34–34.

Dermed vart det ny forlenging, og då var skåringa til Yehia Elderaa den einaste heilt til historia gjentok seg med motsett forteikn. I siste sekund fekk Danmark straffekast og Egypt raudt kort. Magnus Landin sette 35–35 stolpe-inn.

Avgjerda måtte falle på straffekonkurranse, og der avgjorde verdsklassemålvakta til danskane Niklas Landin med to redningar. Lasse Svahn sette inn vinnarmålet.

(©NPK)