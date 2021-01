Bolsjunov skuldar på bindinga: – Ikkje meininga å køyre ned finnen

sport

Til NRK og TV 2 hevdar den russiske langrennsløparen at det ikkje var meininga å køyre på finnen etter målgang på stafetten i Lahti søndag.

– Skia var veldig raske, og då eg prøvde å stoppe var bindinga brekt. Det var ikkje meininga å køyre på han, eg ville berre snakke med han, seier han til NRK.

Sekund tidlegare viste TV-bileta at Bolsjunov slo etter den finske løparen med staven på oppløpet i kampen om andreplassen bak Noreg.

Bolsjunov seier til TV 2 at det var riktig at Russlands førstelag vart diskvalifisert, men seier at også Finland burde vorte vist bort for måten Mäki gjekk på oppløpet.

Ifølgje kanalen meiner Finland at Bolsjunov slepp for billeg unna og at det finske skiforbundet vil sende ein klage til FIS.

