Ødegaard klar for Arsenal – røper Arsenal-idolet sitt

sport

Onsdag stadfesta London-klubben signeringa av nordmannen. Den kom etter nokre dagar med intense spekulasjonar. Ødegaard skal ha ønskt seg eit utlån på grunn av lite speletid i Madrid, og han har vore kopla til fleire klubbar.

Arsenal vart fort ein favoritt då London-klubben dukka opp blant dei interesserte.

– Dette er den største ligaen, særleg i Noreg, så for meg har det alltid vore ein draum å spele i Premier League. Eg har alltid likt måten Arsenal spelar på og alt ved klubben. Så det er på fleire måtar ein draum som går i oppfylling, seier Ødegaard til nettsidene til klubben.

Deretter røper han at ein av heltane frå barndommen spelte i klubben han no skal gjere teneste i.

– Det var mange Arsenal-spelarar eg beundra. Men for meg var (Cesc) Fabregas eitt av idola då eg voks opp. Så spesielt han, seier Ødegaard.

Gode Arteta-samtalar

I forkant av at låneavtalen hadde han gode samtalar med manager Mike Arteta.

– Det var viktig for meg, og han verkar å vere ein topp manager. Eg liker òg ideane hans, måten han ser på fotballen og også måten han er på, seier drammensaren.

– Han gav meg ei god kjensle, og det var viktig for at eg kom hit. Det var avgjerande, seier Ødegaard.

Arteta sjølv er også glad for å ha nordmannen på plass i London.

– Det er fantastisk at vi har sikra oss Martin ut sesongen. Martin er sjølvsagt ein spelar vi alle kjenner svært godt, og sjølv om han framleis er ung, har han spelt lenge på det øvste nivået, seier spanjolen.

– Martin gir oss offensive alternativ av høg kvalitet, og vi gler oss alle over å kunne innlemme han i planane våre frå no og fram til mai, legg han til.

Fekk Ceballos-råd

Ein viktig bidragsytar til at Ødegaard hamna i London, har òg Dani Ceballos vore. Den spanske midtbanespelaren er inne i sitt andre låneopphald i Arsenal frå nettopp Real Madrid.

– Ja, Dani sende meg ei tekstmelding nyleg og hadde berre gode ting å seie om klubben, manageren og alt, seier Ødegaard.

– Det var også viktig for meg, og han var glad for at eg kom hit. Så det er ein god ting for meg å kjenne nokon her og å høyre frå nokon på innsida av klubben, legg han til.

Ødegaard vart sist sommar henta tilbake til Real Madrid frå utlånet i Real Sociedad eitt år tidlegare enn planlagt. I Madrid har han berre starta fem kampar denne sesongen.

Landslagsprofilen har i tillegg vore involvert som innbytar ved fire høve.

Formsterk klubb

I Arsenal kjem Ødegaard til ein klubb som omsider har funne forma etter ein elendig periode i dei første månadene av Premier League-sesongen.

Britiske medium har tidlegare meldt at London-klubben visstnok betaler Real Madrid 2,8 millionar euro, nærare 30 millionar norske kroner, for låneperioden.

Manager Mikel Arteta er visstnok ein stor tilhengjar av Ødegaard, som bør ha gode sjansar til å spele seg til fast plass på Arsenals midtbane.

Arsenal ligg på åttandeplass i Premier League. Tysdag slo klubben Southampton. Ødegaard kan debutere heime mot sjølvaste Manchester United laurdag.

(©NPK)