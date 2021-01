Stefan Johansen klar for QPR

sport

QPR stadfestar utlånet på nettsidene sine. Leigeavtalen gjeld ut sesongen.

Johansen fekk ikkje plass i Fulhams Premier League-tropp denne sesongen. Han har sidan vore på jakt etter ein ny klubb for å få speletid. Johansen, som var kaptein då Lars Lagerbäck var norsk landslagssjef, må byrje å få kampar for å bli teken inn under vengene til den nye sjefen Ståle Solbakken.

1. oktober spelte Johansen 90 minutt for Fulham i åttedelsfinalen i ligacupen mot Brentford. Sidan den gong har han ikkje vore å sjå for London-klubben. Det har vorte 142 kampar, 21 mål og 23 målgivande pasningar for Johansen sidan han vart signert i august 2016.

QPR ligg på 17.-plass i meisterskapsserien (nivå to), sju poeng over nedrykksstreken.

Johansen starta karrieren i Bodø/Glimt før han gjekk vidare til Strømsgodset der han fekk gjennombrotet sitt. Deretter stod Celtic for tur før Fulham vart neste stoppestad i 2016. Sidan då har han òg eit leigeopphald i West Bromwich Albion.

