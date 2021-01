Spanske fotballgigantar på pengetoppen – Manchester United med størst inntektsfall

sport

Den såkalla Football Money League-rapporten for 2019/20 viser at det er den engelske storklubben Manchester United som kjem aller dårlegast ut. Det kjem både av at klubben ikkje var med i Meisterligaen sist sesong, og at pandemien kraftig kappa inntektene frå TV-rettar, billettar og reklame.

Ifølgje oversikta til revisjonsfirmaet gjekk Uniteds inntekter ned med 19 prosent til 5,26 milliardar kroner. Det gjer at klubben fell éin plass på oversikta over klubbane med størst inntekter i Europa, men Ole Gunnar Solskjærs klubb er framleis på 4.-plass.

Aller mest pengar er det dei spanske topplaga Barcelona (6,484 milliardar) og Real Madrid (6,843 milliardar). Men særleg for Barcelona, som slit tungt økonomisk, var nedgangen brutal. Klubbens inntektsfall var på 15 prosent målt mot 2018/19-sesongen.

Deloittes rapport gjeld dei 20 klubbane i Europa med størst inntekter. I snitt hadde dei eit inntektstap på 12 prosent sist sesong, hovudsakleg på grunn av virusutbrotet.

(©NPK)