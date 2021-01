Opptur for dei norske VM-håpa i Italia – Mowinckel klatra 12 plassar

sport

Franske Tessa Worley køyrde seg opp frå 5.-plass og vann føre sveitsiske Lara Gut-Behrami. Marta Bassino tok 3.-plassen på heimebane.

Ragnhild Mowinckel, som tok 2.-plass i same renn for to år sidan, gjekk til finaleomgangen med eit naudskrik og var først ut. Ho såg ut til å trivast betre i traseen og køyrde seg opp til ein solid 18.-plass.

Mowinckel øydela korsbandet under eit renn i Andorra i mars 2019. Seinare same år fekk ho på nytt ein skade i kneet. I desember gjorde ho comeback i franske Courchevel. Sidan har det stort sett vorte tosifra plasseringar med unntak av ein niandeplass i utfor i Val-d'Isère. 17.-plass er hennar beste plassering i storslalåm denne sesongen.

Ho erkjende at tøffe forhold gjorde at ho ikkje torde å sleppe seg laus i 1. omgang.

– Det er uansett ei betre kjensle når det går litt betre. Det har ikkje vore så mange av dei ekstra, ekstra gode kjenslene enno. Men eg veit det vil ta tid, og det er ein jobb ein må gjere. At det kjennest litt som eit slit, er greitt, sa moldensaren til NRK.

– Kjempa meir no

Mina Fürst Holtmann var beste norske på 19.-plass etter 1. omgang og køyrde inn til tredje beste omgangstid i andre omgang. Det heldt til slutt til 13.-plass.

Holtmann kopierte bestenoteringa si i storslalåm denne sesongen.

– Eg kom i mål, og eg hadde eigentleg ei ganske fæl kjensle, i alle fall frå skuggen og ned. Men eg kjempa meir no, og det betalte seg, men eg trudde ikkje eg skulle klatre så mykje, sa Holtmann etter løpet sitt.

Den norske duoen som fullførte rennet tysdag er fort Noregs største storslalåmhåp i VM.

Tre køyrde ut

Maria Tviberg hekta i ein port og køyrde ut i henget og såg ut til å få ein vriding i kneet. Førebelse meldingar frå Kronplatz tyder på at det gjekk bra, men at ho er litt forslått, opplyste alpinsjef Claus Ryste til NTB.

Thea Louise Stjernesund og Kristina Riis-Johannessen køyrde òg ut, medan Kaja Norbye og Kristin Lysdahl aldri var i nærleiken av ein finaleomgang.

Ingen av dei norske jentene har hamna på pallen i verdscupen denne sesongen.

Kronplatz ligg berre sju mil unna VM-byen Cortina d'Ampezzo som vil vere neste gong alpinjentene skal i aksjon i storslalåm i februar.

