Meisterlaget Spania neste for Sagosen: Noreg må senke storfavoritten

Sagosen flytta til Kiel og Tyskland sist sommar. I romjula fekk han endeleg vinne Champions League. I Meisterligaen kjem ein ny sjanse på forsommaren.

Sagosen snakkar ofte om gull. Det gjer han framleis. – Vi kan slå alle laga som er igjen i kvartfinalen, men vi kan òg tape for dei, seier han.

Spania er Noregs levande mareritt. 18 gonger på rad har spanjolane slått dei norske handballgutane sidan 26. november 1997. På tidspunktet for den hittil siste norske sigeren, var Sagosen litt over to år gammal.

Etter at hovudrunden i VM er ferdigspelt, ligg Sagosen på andreplass på skåringstoppen bak Qatars Frankis Marzo (53 mål). Sagosen har 50 etter seks kampar.

Neste nordmann er Harald Reinkind med 22. Skal Sagosen ende opp som mestskårande i meisterskapen, må Noreg vidare frå kvartfinalen.

I så fall er han garantert to kampar til i VM.

Rutine

Spania vann EM både i 2018 og 2020. Dei har eit lag med mange godt vaksne spelarar. Den eldste, og kanskje beste, er 39-åringen Raúl Entrerríos.

Spania rullerer mykje på spelarane under kampane. Det er ofte gunstig utover i turneringane.

– Eg håpar vi dreg fordel av det seinare i meisterskapen, seier Spanias trenar Jordi Ribera til avisa Marca om tanken bak stadige byte og kviletid.

Klare?

Sagosens store høgdepunkt i år, kan komme i Japan i juli og august.

Noreg har hamna i den klart enklaste OL-kval-gruppa mot Brasil, Chile og Sør-Korea. Det betyr at OL-plassen så godt som er klar. Skulle kvalifiseringa bli innstilt, ligg Noreg best an til å få ein friplass til Tokyo-leikane.

Med Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød (begge ikkje med i VM) tilbake, er det norske laget på ein toppdag kapabel til å senke alle motstandarar i OL.

Skal Noreg slå Spania i VM, må Sagosen truleg spele ein superkamp.

Dette er kvartfinalane, alle onsdag:

Danmark – Egypt 17.30

Noreg – Spania 20.30

Frankrike – Ungarn 20.30

Sverige – Qatar 20.30

Går Noreg til semifinale, ventar anten Danmark eller Egypt.

