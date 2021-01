Johaug om Falun-finten: – Perfekt!

sport

I staden for ein svipptur innom Noreg etter verdscuprenna i Falun sist helg, valde landslagsleiinga i langrenn å reise direkte til Sverige og Falun.

Dei valde å ikkje ta nokon sjansar med nye svenske innreisereglar. På veg frå Lahti til flyplassen i Helsingfors tok dei avgjerda om å dirigere om charterflyet til Stockholm. Deretter tok dei seg vidare til Falun i Dalarna.

Dei uttekne Falun-løparane som ikkje var i Lahti køyrer bil til Falun.

– No slapp vi å reise til Noreg og deretter ta ein lang biltur for å komme hit. For min del var dette betre. No blir det perfekte førebuingar, sa Johaug då TT møtte henne etter ein treningstur på Lugnet stadion måndag.

Johaug seier at det er riktig så hyggjeleg at ho fekk nokre ekstra dagar i den svenske skimetropolen.

– Eg har fleire gode minne herfrå.

Spennande

32-åringen var overlegent best i verdscupcomebacket i Lahti. Der vann ho 15 kilometer skiathlon som ho ville og overtydde på stafettetappen dagen etter.

Sveriges stjerneskot Frida Karlsson (21) var ikkje med i Lahti. Ho valde ei ekstra kvilehelg etter at ho stod av Tour de Ski etter skaden ho pådrog seg medan ho tok nokre treningsøvingar på hotellrommet.

I Falun er 21-åringen med igjen. Johaug er førebudd på match.

– Det blir spennande å møte Frida. Ho var i bra form under Tour de Ski innan ho skadde seg. Det var synd. Eg trur at ho har fått trena bra og stiller sterk til helga, seier Johaug.

Lærepenge

Landslagstrenar Ola Vigen Hattestad meiner at Therese Johaug fekk ein lærepenge då ho vart slått på tremila i Holmenkollen av nettopp Frida Karlsson då førre sesong vart avslutta.

– Therese har heile tida fått høyre at ho er så suveren, men då fekk ho sjå at det fanst jenter som kan slå henne. Det skjedde då, og det kan skje i VM. Det gav henne ein liten oppvakning og gjorde samtidig at ho fekk ekstra påfyll av tennvæske i det daglege treningsarbeidet, meiner Hattestad.

Verdscuphelga i Falun startar med 10 kilometer fri teknikk for Johaug & co. fredag. Laurdag er det 10 kilometer klassisk på programmet. Søndag blir det heile runda av med klassisk sprint.

