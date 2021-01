IOC klargjer vaksinestrategien sin før OL: – Eitt av fleire reiskap, ingen påbod

sport

I ei fråsegn på nettstaden sin skriv Den internasjonale olympiske komiteen mellom anna at ein ikkje vil at idrettsutøvarar skal prioriterast framfor helsearbeidarar eller personar i risikogruppene og forsikrar at vaksinasjon ikkje vil vere påbode for OL-deltakarar.

Samtidig gjer IOC det klart at ein vil skrive til dei nasjonale OL-komiteane og oppmode dei til å samarbeide med lokale styresmakter om i størst mogleg utstrekning å bidra til at utøvarar, leiarar og andre som skal til OL blir vaksinert så snart vaksinen er alminneleg tilgjengeleg.

Onsdag blir det første IOC-styremøtet i år gjennomført som videokonferanse. Der blir førebuingane til Tokyo-OL og Beijing-OL viktige tema. IOC-president Thomas Bach hadde allereie fredag videosamtalar med representantar for dei nasjonale OL-komiteane om dette.

Han forklarte at det blir arbeidd tett med arrangørane i Tokyo og Beijing, med lokale og nasjonale styresmakter i Japan og Kina og med Verdshelseorganisasjonen (WHO) om å gjennomføre trygge leikar.

Verktøykasse

IOC opplyser at ein har etablert ein «verktøykasse» med tiltak mot covid-19. Denne inneheld mellom anna innreisereglar, karantenetiltak, testing, personleg verneutstyr, kontaktsporing og vaksinasjon.

Bach seier at det ikkje er aktuelt å krevje vaksinasjonsattest for å la nokon delta i OL, og ein vil heller ikkje at deltakarane skal snike i vaksinekøen. Når vaksinasjon blir allment tilgjengeleg, vil IOC derimot oppmode deltakarar i OL og Paralympics til å la seg vaksinere.

– Dette er for å bidra til at leikane kan avviklast på ein trygg måte, men også av respekt for det japanske folket. Dei fortener å sjå at alt blir gjorde for å verne ikkje berre deltakarane, men heile befolkninga, skriv IOC.

IOC fekk under samtalane på fredag vita at styresmaktene i fleire land allereie har teke steg for å leggje til rette for vaksinasjon av utøvarar, og at det i andre land går føre seg samtalar om dette.

Skal ta kontakt

Ein vil i brevet til dei 206 nasjonale OL-komiteane be om at alle etablerer kontakt med nasjonale styresmakter og at det blir gitt tilbakemelding til IOC tidleg i februar.

– Vi legg fire prinsipp til grunn: Først at OL skal avviklast på ein trygg måte for alle. Dernest at vaksinar først skal bli gitt til risikogrupper, helsepersonell og dei som tek vare på samfunnet. For det tredje ber vi OL- og Paralympics-deltakarar som blir tilbodne vaksinasjon om å takke ja, ikkje minst av solidaritet med det japanske folket og dei andre deltakarane. For det fjerde blir ikkje vaksinasjon påbode, seier Bach.

Det blir til sist peika på at idrettsfolk er førebilete for mange og at det kan vere ein positiv bodskap når dei lèt seg vaksinere.

