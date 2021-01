Charterfly, bilar, B-landslag og precamp i oppkøyringa til ski-VM

sport

Kommande søndag blir ein tre dagar lang verdscuphelg i Falun for langrennsfolket avslutta.

Dagen etter offentleggjer Skiforbundet i utgangspunktet troppen til verdscuphelga i Ulricehamn 6.- og 7. februar. Der er det sprint og lagsprint på programmet. Onsdag 3. februar blir VM-troppen offentleggjord.

– I Ulricehamn kjem det etter all sannsyn ikkje til å vere med VM-løparar på grunn av karantenar og precamp. Men vi kjem til å sende eit bra lag nedover. Vi er så heldige at vi har mange gode skiløparar, og sjølv om ikkje alle kanonane stiller, har vi likevel eit bra lag, seier Espen Bjervig til NTB.

Bjervig opplyser at alle køyrer bil til Ulricehamn. Norske utøvarar har fritak frå Sveriges innreiseforbod frå Noreg.

Noreg planlegg òg for å stille troppar til renna i Nove Mesto i Tsjekkia 20. til 21. februar.

– Der kan eg garantere at det ikkje blir VM-løparar. Det går rett inn i VM, og dei som er der kjem ikkje inn i VM-bobla. Det blir gode moglegheiter for andre enn VM-løparane til å prøve seg i verdscupen.

Reiseruta til Nove Mesto er ikkje avgjord, men det kan vere aktuelt med rutefly til München og arrangørbuss derfrå.

Karantene

Dei norske løparane må inn i ein karanteneperiode etter at dei har komme heim frå helgas renn i Falun. Det set avgrensingar for når dei kan møtast igjen.

– Vi kjem heim frå Falun, og då må løparane inn i karantene. Precampstarten på Sjusjøen blir frå rundt den 11. februar, og så dreg vi meir eller mindre direkte frå precamp til Oberstdorf-VM. Utøvarane får berre heimom å byte bag og seie hei og ha det. Det blir sosialt tøft for løparane å vere så lenge borte samanhengande, men slik er det. Vi flyg med charterfly til Memmingen den 20. februar, forklarer Bjervig.

Memmingen ligg nokre få mil utanfor VM-byen Oberstdorf der første VM-øving går torsdag 25. februar.

Bjervig har ikkje 100 prosent kontroll på covid-19-protokollen for meisterskapen. Legane i nasjonane er innkalla til møte om det fredag. Då veit dei meir.

Det som er klart er at alle som skal inn i Tyskland må vise fram ein koronatest som ikkje er eldre enn 48 timar.

Løpande testing

– Alle utøvarane flyg ned, og det gjer òg dei fleste leiarane. Då er det ein 48-timarstest for å komme inn i Tyskland, og så er det den vanlege antigentesten for å komme inn i sjølve FIS-bobla, slik som det er i verdscupen. Vi skal òg ha ein del bilar nedover, for somme skal dra til Oberstdorf før løparane kjem. Sidan vi ikkje flyg rutefly, blir det bil.

Bjervig seier at bilane blir fylte med mat og drikke og at dei einaste pausane blir for å fylle bensin. Dei køyrer direkte til innkvarteringsstaden i Tyskland.

– Vi køyrer direkte med to eller tre personar i bilane, og vi må søkje om dispensasjon for å køyre igjennom Sverige og Danmark for å komme inn i VM-byen. Under VM blir det kontinuerleg testing.

Espen Bjervig kryssar fingrar for at det lèt seg gjere å arrangere verdscuphelgar i Oslo og Lillehammer etter at VM er over. Det gjeld den opphavlege Kollen-helga og verdscupavslutninga på Lillehammer.

– Kan det vere aktuelt å ha begge renna på Lillehammer, at konkurransane i Kollen blir flytta dit?

– Det må dei som handterer arrangementa styre. For sportens del er det aktuelt, men sjølv om det blir utan publikum i Kollen, er det noko spesielt med å konkurrere der, seier Bjervig.

