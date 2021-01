Arsenal-stjerne mistar ny kamp av personlege årsaker

sport

Måltjuven var heller ikkje med då Arsenal rauk ut av FA-cupen mot nettopp Southampton laurdag. 4. rundekampen enda med 0-1-tap for London-klubben.

Tysdag opplyser Arsenal at «private familiære årsaker» ligg til grunn for at Aubameyang ikkje blir å sjå når laga møtest for andre gong på få dagar.

Arsenal kan òg måtte klare seg utan forsvarsprofilen Kieran Tierney. Han slit med ein leggskade.

Arsenal ligg berre på 11.-plass i den engelske toppserien, men har vist form den siste tida. Fire sigrar på dei fem siste kampane er fasiten for mannskapet til Mikel Arteta.

