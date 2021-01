Ny kraftig nedgang i smittetilfelle i Premier League

sport

Det stadfesta leiinga i den engelske toppserien i fotball måndag.

Talet er gode nyheiter for alle som har vore bekymra for at fleire kampar kan komme til å bli utsette som følgje av nye smitteutbrot.

Totalt 2518 personar tilhøyrande Premier League-klubbane vart testa for covid-19-smitte førre veke.

Ved nyttår gav ein tilsvarande testrunde ikkje mindre enn 40 positive prøver. Det førte til at fleire kampar måtte utsetjast. Totalt har seks kampar så langt måtta få ny dato som følgje av pandemien.

Blomstringa i talet på tilfelle for nokre veker tilbake førte til at ligaleiinga innførte strengare tiltak rundt klubbar og spelarar. Premier League-sjef Richard Masters bad òg spelarane om å skjerpe seg. Det synest å ha gitt resultat.

Dei åtte personane som gav frå seg positiv test førre veke er rutinemessig sette i isolasjon i ti dagar.

(©NPK)