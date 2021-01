Maren Mjelde forlengde med Chelsea

sport

Mjelde kom til Chelsea i januar 2017 og har etablert seg som ein nøkkelspelar i Emma Hayes lag.

– Den norske landslagskapteinen har spelt ei viktig rolle i den seinaste troféjakta vår. Ho har vore med på å vinne Spring-serien, to superligatitlar, FA-cupen og kontinetcuptittelen, heiter på Chelseas nettside.

– Eg har vore her i fire år og det har vore fire flotte år. Laget har utvikla seg kvart einaste år og eg stortrivst her. Eg er både stolt og glad for å ha har vorte tilbydd ein ny kontrakt for det er her eg vil vere, seier Mjelde til nettsida til klubben.

(©NPK)