Klubblegenda Lampard fekk fyken i Chelsea

Lampard har legendestatus i Chelsea, men den redda han ikkje frå å bli avskilta som manager for klubben. Han mista måndag jobben etter ei stygg resultatrekkje.

Lampard får ikkje eingong fullføre to heile sesongar i sjefsstolen på Stamford Bridge. Chelsea-leiinga kallar sparkinga ei veldig vanskeleg avgjerd.

«Det finst aldri et godt tidspunkt for å ta avskjed med ei klubblegende som Frank, men etter lange vurderingar vart det bestemt at ein endring er nødvendig for å gi klubben tid til å betre prestasjonane og resultata denne sesongen», skriv London-klubben.

Klubbeigar Roman Abramovitsj har kvitta seg med mange managerar sidan han kjøpte Chelsea i 2003. Lampards avgang er truleg ein av dei aller tøffaste.

– Dette var eit veldig vanskeleg val for klubben, ikkje minst fordi eg har eit fortreffeleg personleg forhold til Frank, og eg har den største respekten for han.

– Han er ein mann med stor integritet og høg arbeidsmoral. Men med dagens situasjon meiner vi at det er best å skifte manager, seier Abramovitsj.

Ifølgje britiske medium ligg det an til at den nyleg sparka Paris Saint-Germain-trenaren Thomas Tuchel kjem inn dørene på Stamford Bridge. Chelsea skriv at klubben ikkje vil kommentere noko meir før ein ny hovudtrenar er på plass.

Feil veg

Chelsea forsterka laget mykje i sommar, men har slite sidan november. Fleire tap har sendt blåtrøyene heilt ut av tittelkampen i Premier League, og det ser heller ikkje bra ut i jakta på Champions League-spel.

Etter 19 kampar ligg Chelsea heilt nede på 9.-plass med 29 poeng. Det er elleve poeng opp til Manchester United på tabelltoppen.

Lampard hadde berre éin sesong bak seg som manager (Derby på nivå to) før han i juli 2019 tok over klubben han spelte 648 kampar for. Med 211 mål er han tidenes mestskårande Chelsea-spelar.

42-åringen innfridde det første året. Trass ein overgangsnekt leidde han i sommar Chelsea til fjerdeplass og CL-spel.

Men forventningane vart til noko heilt anna då kjøpsforbodet var over. I inneverande sesong svidde klubben av godt over to milliardar kroner på nye spelarar.

