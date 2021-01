Glimt avlyser treningskamp etter virustilfelle

sport

Treningskampen mellom dei to beste laga i eliteserien førre sesong skulle vore spelt fredag 5. februar.

Førre veke vart det likevel kjent at 19 personar knytte til Glimts a-lag var sett i karantene fram til 1. februar som følgje av at Victor Boniface hadde gitt frå seg ein positiv virustest.

Måndag melder Bodø-klubben på nettsidene sine at Molde-kampen blir avlyst som følgje av at spelarane no ikkje får trena saman før 2. februar, tre dagar før kamp.

Det er 14 spelarar som akkurat no sit i karantene.

Som følgje av den avlyste Molde-kampen speler Bodø/Glimt den første treningskampen sin i 2021 fredag 12. februar. Motstandar då er Brann.

(©NPK)