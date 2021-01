Bolsjunov politimeldt etter Lahti-episoden

sport

Nettavisen melder at den finske TV-kanalen YLE skriv at to ikkje namngitte personar har meldt Bolsjunov etter åtferda i verdscupstafetten på søndag.

Russland vart diskvalifisert etter hendinga der Bolsjunov reagerte med sinne då Finlands Joni Mäki la seg inn føre han på oppløpet.

Russaren slo med staven etter finnen, og deretter køyrde han rett på han i målområdet.

Juryen i Finland meinte at Mäki var i sin fulle rett til å skifte korridor på oppløpet. Russiske representantar var ikkje samd i den konklusjonen.

Politiet i Lahti har ikkje konkludert om det er grunn til å etterforske hendinga.

(©NPK)