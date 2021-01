Skipresidenten glad for koronaunntak: – Sikker på at vi kan gjennomføre på ein god og trygg måte

sport

Den gode nyheita for idretten vart lagt fram av kulturminister Abid Raja (V) på ein pressekonferanse fredag. Regjeringa gjekk imot tilrådingane frå Helsedirektoratet, som ikkje tilrådde unntak frå innreise- og karantenereglane.

– Vi er glade for avgjerda, og vi er glade for tilliten regjeringa har gitt oss. Men vi er òg særs audmjuke overfor det ansvaret som ligg føre oss, sa Røste på pressekonferansen.

– Vi har stor forståing for at dette har vore ei krevjande og vanskeleg avgjerd. Og vi er òg innforståtte med at det er mange atterhald knytte til denne avgjerda, ikkje minst når det gjeld dei lokale stadane der dette skal gjennomførast.

Trygt

Han meiner erfaringar frå nasjonale renn tilseier at det skal vere mogleg å arrangere verdscuprenn i Noreg utan auka smitterisiko.

– Arrangementa på Beitostølen, Lillehammer og NM-konkurransane i Trondheim viser at dette har fungert i praksis, seier skipresidenten og legg til:

– Vi er sikre på at vi skal kunne gjennomføre dette på ein god og trygg måte. Då vi utsette verdscuprenna på Lillehammer i desember, følte vi oss ikkje klare. Det gjer vi no.

Strengt

Idrettspresident Berit Kjøll var naturleg nok òg glad for avgjerda på tysdag, som betyr at det ligg an til ei mengd internasjonale konkurransar på norsk snø i februar og mars.

– Vi er veldig glade for avgjerda regjeringa har teke. Det viktigaste for oss i idretten no, er å bidra til å forhindre smitteutbrot. Eg føler meg trygg på at dei strenge protokollane våre gjer at dette kan gjennomførast på ein forsvarleg og trygg måte, sa Kjøll.

Skiskyttarpresident Arne Horten ser fram til den tradisjonelle verdscuphelga i Holmenkollen.

– Vi er svært audmjuke og takksame for å få moglegheita til å konkurrere på heimebane, og vi har naturlegvis full forståing for at dette har vore ei vanskeleg avgjerd. Fokuset vårt har heile tida vore å forhalde oss til alle råd og tilrådingar som blir gitt frå norske styresmakter, og saman har vi utvikla ein omfattande smittevernprotokoll som skal sikre trygge konkurransar og ei forsvarleg gjennomføring, sa Horten.

