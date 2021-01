Skøyter: Verdscupen starta med norske pallplasseringar i lagtempo

sport

Det vart nederlandsk siger i klassen for menn og canadisk blant kvinnene. Noreg vart slått med 1,29 sekund i konkurransen for menn og med 2,52 i kvinneklassen.

På det norske herrelaget gjekk Allan Dahl Johansson, Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebråten, medan Ida Njåtun, Marit Fjellanger Bøhm og Ragne Wiklund gjekk på kvinnelaget.

Noreg gjekk mot New Zealand i det tredje av fem par i lagtempoen for menn og gjekk inn til leiartida 4.41,628. New Zealand fullførte ikkje. Den nederlandske trioen Sven Kramer, Chris Huizinga og Beau Snellink gjekk i det neste paret inn til vinnartida 3.40,332.

Canada angreip den norske tida i det siste paret, men enda åtte hundredels sekund bak og måtte nøye seg med tredjeplassen.

I kvinneklassen gjekk Noreg inn til 2.59,247 i det første paret og knuste makkaren Sveits med nesten 17 sekund. Berre Nederland og Canada i høvesvis tredje og fjerde par klarte å hamle opp med denne tida.

Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann og Valerie Maltais gjekk inn til siger for Canada med 2.56,718. Den nederlandske trioen vart slått med 0,32 sekund.

Det blir berre to verdscupstemne denne sesongen. Begge blir avvikla i «bobla» i Heerenveen denne og neste helg. Heerenveen-bobla vart innleidd med EM førre helg. Same stad er det VM 11. til 14. februar.

(©NPK)