Japans statsminister vil framleis gjennomføre OL

sport

Suga sa i nasjonalforsamlinga fredag at han skal samarbeide tett med Tokyo og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), melder Reuters.

Fråsegna kom etter at den britiske avisa The Times torsdag kveld skreiv at den japanske regjeringa har konkludert internt med at årets sommar-OL må avlysast.

Avisa viste til eit ikkje namngitt høgtståande medlem i regjeringskoalisjonen i Japan. Det er semje om at sommarleikane, som allereie har vorte utsette eitt år, ikkje kjem til å gå av stabelen, uttalte kjelda, som sa at fokus i staden skulle rettast mot å sikre sommar-OL ved neste moglege høve, som ville ha vorte i 2032.

