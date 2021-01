Helsedirektoratet vil fjerne karanteneunntaket for fotball

sport

Det er i dag eit unntak i punkt 6f i covid-19-forskrifta som gjeld for fotballkampar i Uefa-regi. Under dette unntaket slepp spelarar karantene dersom dei testar negativt ved framkomst Noreg og gjennomfører testar kvar tredje dag.

Unntaket gjeld òg internasjonale kampar i handball og einskildståande kampar «etter nærare vilkår».

Helsedirektoratet skriv i ei forklaring at dei ønskjer at heile 6f blir stroke, og at unntaket dermed blir oppheva.

– Endringa i smittesituasjonen i Europa tilseier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpast, heiter det.

Noreg skal spele VM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia på Ullevaal 27. mars, og Norges Fotballforbund har allereie lufta moglegheita og nødvendigheita av å flytte kampen til utlandet.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB torsdag at dette framleis blir vurdert, og at ein konklusjon kan komme neste veke.

