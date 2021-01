Svensk matchvinnar då Zuccarello-laust Minnesota Wild vann

sport

Dermed fekk Wild revansje for 0-1-tapet for same lag for to dagar sidan.

Natt til torsdag var det svenske Joel Eriksson-Ek som vart matchvinnar med det andre målet sitt denne sesongen. Han skåra to minutt ut i den tredje perioden med eit skot der pucken gjekk rett i krysset frå kloss hald.

I den andre perioden hadde han òg ein målgivande pasning til Nick Bonino. Eriksson-Ek, som er best kjend som ein god forsvarsspelar, vart kåra til banens beste etter kampen.

Sigeren gjer at Wild er nummer to i NHLs vestre avdeling med tre sigrar og eitt tap, der alle dei fire kampane har vorte spelte borte for Wild. Vegas Golden Knights leier med fire sigrar av fire moglege.

Det er framleis uvisst når Zuccarello er tilbake på isen for Wild. Dei møter San Jose Sharks til to heimekampar – natt til laurdag og natt til måndag norsk tid.

