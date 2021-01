Revansjesugen Carlsen etter ustabilt 2020: – Ikkje eit bra år

sport

– Det var jo eit annleis år for alle, spesielt for oss i sjakken. Totalt sett var eg ikkje veldig fornøgd med spelet mitt. Det var for mykje opp og ned. Eg hadde ein del gode augneblinkar, men eg gjorde òg for mange feil og spelte for mange dårlege parti. Det er ikkje på det nivået eg bør vere. Totalt sett var det ikkje eit bra år, seier Carlsen til NTB.

Sjakk-kongen hadde eit eventyrleg 2019 med to VM-titlar, sølv i VM i Fischersjakk og sju andre turneringar. 2020 vart derfor eit antiklimaks for Carlsen. Sjølv om han naut stor suksess i fleire turneringar og arrangerte fleire hurtigsjakkturneringar med dei beste i verda med store pengepremiar, vart det ikkje året han hadde håpa på.

Han avslutta fjoråret med å bli knust i kvartfinalen i den siste Champions Chess Tour-turneringa av Daniil Dubov. Då Carlsen så at han hadde tapt og roke ut, small han ned PC-skjermen og var tydeleg forbanna på hotellrommet på Seychellane. Like før hadde han tapt finalen mot Wesley So i ein annan Champions Chess Tour-turnering.

– Ikkje vore på topp

– Eg var rett og slett ikkje god nok i dei turneringane. Det er frustrerande og ikkje ein situasjon eg ønskjer å vere i. Det er vanskeleg å seie kva som går gale, seier ein openhjarta Carlsen.

– For meg er sjølvtillit lett å miste. Eg har ikkje vore på topp dei siste månadene når eg har hatt litt motgang. Det har ikkje vore like gøy for meg å spele når ein ikkje får det til like bra.

Han fortel òg at han har gledd seg lenge til Wijk aan Zee-turneringa i Nederland, som blir spelt i desse dagar. Der møtest spelarane over brettet igjen, noko han hadde sett fram til lenge.

– Eg har gledd meg lenge til det. Eg likar både å spele over nett og fysisk, men eg likar at det er ein god miks. Eg klarer ikkje heilt bestemme meg for kva eg liker best.

Uvisse om VM

Han brukar ikkje mykje krefter på å tenkje på kva som skjer med VM i hurtig- og lynsjakk, som hausten 2020 vart utsett til 2021.

– Eg tenkjer ikkje noko over det no, nei. No er det fokus på Nederland og så The Champions Chess Tour i tida framover.

Og på spørsmål om kor lenge han ser for seg å halde på med sjakk, svarer 30-åringen:

– Det er eit godt spørsmål. Eg har førebels ingen tankar om å gi meg. Det er gøy å spele og eg er motivert, så eg kjem nok til å halde på ei god stund framover.

