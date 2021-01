Idretten og det frivillige søkte om 1,3 Raja-milliardar – handball-EM er største enkeltsøknad

sport

Det viser den oppdaterte søkjarlista og nøkkeltal frå Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert ordninga. Fristen for å søkje gjekk ut 15. januar.

Totalt kom det inn 6595 søknader. Desse knyter seg til 25.153 ulike arrangement. I alt har 5891 organisasjonar komne på banen for å få kompensert tapte inntekter som følgje av viruspandemien.

Den største enkeltsøknaden står Norges Håndballforbund bak. Den lyder på i underkant av 39 millionar kroner og relaterer seg til dei økonomiske tapa som følgje av at Noreg måtte seie frå seg sin del av EM-sluttspelet for kvinner før jul.

Noreg hadde i utgangspunktet arrangøransvaret saman med Danmark, men på grunn av strenge norske smittevernavgjerder konkluderte Håndballforbundet med at det likevel ikkje kunne la seg gjere å arrangere kampar i Trondheim.

28,5 millionar til NFF

Kompensasjonsordninga opnar for at søkjarar får tildelt mellom 50 og 70 prosent av godkjende søknadsbeløp, avhengig av om arrangementet heilt eller delvis lét seg gjennomføre, eller om det måtte avlysast i sin heilskap.

Håndballforbundet kan som følgje av det vente seg ei utbetaling på i underkant av 27,3 millionar dersom den innsende søknaden blir godkjend.

Som under behandlinga av dei to tidlegare krisepakkane, er det samtidig gjennomført mange utbetalingar undervegs, i takt med at søknadar er ferdigbehandla. Den tredje og så langt siste utbetalinga vart gjord 11. januar. Då vart nærare 134 millionar kroner fordelte til ei rekkje søkjarar, blant dei Norges Fotballforbund (NFF).

NFF har så langt fått utbetalt 28,5 millionar kroner frå krisepakke tre, fordelt på fleire ulike søknader. Dei relaterer seg mellom anna til bortfall av inntekter knytte til fotball-NM for menn og dessutan fleire landskampar i fjor haust.

Erling Braut Haaland og resten av herrelandslaget spelte ei rekkje landskampar for tomme tribunar i fjor haust, blant dei den viktige EM-omspelskampen mot Serbia. Det gav naturleg nok tapte inntekter for forbundet.

Ordning på høyring

Framleis står det att å behandle mange søknader. Lotteritilsynet opplyser at det blir lagt opp til ei større utbetaling i veke fire.

I alt er det så langt utbetalt over 281 millionar kroner tilknytt 8500 arrangement og aktivitetar i krisepakke tre.

Krisepakken gjaldt for arrangement gjennomført i perioden 12. mars til 31. desember i fjor. Det kunne mellom anna søkjast om kompensasjon for bortfall av billettinntekter og dessutan tapte inntekter knytt til parkering og kiosksal.

Krisepakken har ei totalramme på éin milliard kroner. I krisepakke nummer éin og to vart det utbetalt i alt 1,3 milliardar kroner til lag og foreiningar.

Rett før jul offentleggjorde Kulturdepartementet at nye 1,185 milliardar kroner er sette av til stimuleringsordningar for idretten og det frivillige for første halvår i 2021.

– Eg følgjer opp tidlegare lovnader om å ha så gode ordningar som mogleg og fylle på der det trengst. Det vil eg halde fram med også i 2021, sa kulturminister Raja til NTB då.

Regelverket for den nye ordninga er i desse dagar på høyring.

(©NPK)