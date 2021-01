Heilsprekk for Tandrevold på svak norsk dag

sport

Tre tilleggsminutt vart for mykje til å hevde seg i toppen på normaldistansen over 15 kilometer i verdscupen for skiskyttarane, spesielt sidan farten i sporet heller ikkje var på topp. Tandrevold vart tredje best av dei norske. Ho endå opp 3.38,4 minutt bak den austerrikske vinnaren Lisa Theresa Hauser.

Det gav 33.-plass då 74 av 93 løparar var i mål.

Hauser skaut éin bom og tok den første verdscupsigeren til karrieren. Julia Dzjima frå Ukraina vart nummer 2. Ho var den einaste av dei startande som skaut feilfritt og var 43,7 sekund frå den øvste plassen på pallen.

Frankrikes Anaïs Chevalier-Bouchet skaut éin bom og var 1.04,7 minutt bak sigeren på tredjeplass.

– I dag var eg innmari sliten fysisk. Eg starta bra på siste skyting, men vart sliten og då mista eg timinga. Eg er skuffa, sa Tandrevold til NRK.

