Viking meldt av NFF etter Berntsen-sparkinga

NFF stadfestar meldinga overfor NRK. Viking har frist til 8. februar på å kommentere og komme med merknader før saka skal opp i doms- og sanksjonsutvalet hos fotballforbundet.

– Påtalenemnda meiner at Viking har brote regelverket i fotballen, seier leiar Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon.

I november vart det kjent at Berntsen ikkje fekk halde fram som hovudtrenar. Det var Vikings AS-styre, og ikkje Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingane med Berntsen. Det vart gjenstand for undersøking hos NFF, og no er det meldt for brot på NFFs interne reglar.

– Vi fekk brev frå NFF i går kveld (tysdag), og eg har derfor ikkje hatt høve til anna enn å lese kjapt gjennom vurderinga deira. Vi kjem til å gi dei eit tilsvar innan fristen, seier styreleiar Rune Bertelsen i Viking FK til NRK.

Han meiner det er «momenter i prosessen og praktisering av regelverket som ikkje er belyst godt nok». Bertelsen ber NFF om å sjå på det før dei konkluderer.

– Vi har forståing for at saka blir behandla i NFF, då den kan ha allmennpreventiv interesse, seier han.

