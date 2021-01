Martine Ek Hagen fekk premiepengar seks år etter

sport

Martine Ek Hagen vart nummer to i verdscuprennet i skiathlon i januar 2015, men vart tilkjend sigeren i fjor sommar. Då vart det klart at russiske Julia Tsjekaleva var fråteken sigeren på grunn av brot på dopingavgjerdene. Premiepengane som sigeren ville gitt, hadde Hagen gitt opp å få for lenge sidan.

– Eg hadde gitt opp. Eg hadde ikkje tenkt å prøve eingong, fordi det ikkje har verka mogleg å få til. Eg rekna med eg hadde fått beskjed om det var mogleg å få premiepengane i etterkant, fortel Martine Ek Hagen til Dagbladet.

Ein siger gav i 2015 15.000 sveitsiske franc og ein andreplass 10.000. Differansen på 5000 franc utgjer rundt 48.000 kroner.

I utgangspunktet verka det nærast umogleg å spore opp pengane. Det internasjonale skiforbundet (FIS) la ansvaret på Skiforbundet (NSF), som igjen sa at pengane låg hos arrangørane i Rybinsk og det russiske skiforbundet, ifølgje Dagbladet.

Til sist viste det seg at FIS hadde fått tilbake pengane frå Tsjekaleva. NSF kunne derfor komme med gladmeldinga til Hagen.

– Det er heilt rått. Dette er ein kjempebonus og kjem godt med. Å få litt ekstra pengar på nyåret er heilt nydeleg, seier Martine Ek Hagen.

