Kvalevåg seier opp som generalsekretær i Norges idrettsforbund

Det kjem fram i ei pressemelding frå NIF onsdag.

– Dette har slett ikkje vore eit enkelt val. Eg har hatt og har ei fantastisk tid i NIF, og desse åra har vore svært utviklande for meg, både som leiar og person. Eg er òg takksam for å ha leia arbeidet med å modernisere og digitalisere idrettsorganisasjonen, saman med svært kompetente medarbeidarar. Dette håpar eg har bidrege til eit solid fundament for vidareutviklinga av ein framtidsretta idrettsorganisasjon, seier Kvalevåg.

Frå 1. juli blir ho administrerande direktør i Revisorforeningen. Kvalevåg har vore i Norges idrettsforbund sidan september 2017.

Idrettsstyret synest det er beklageleg at Kvalevåg gir seg, men forstår valet.

– Det har vore ei glede å arbeide saman med Karen. Ho har stor arbeidskapasitet, er fagleg utruleg dyktig og har ein varm og imøtekommande personlegdom som har bidrege til å skape solide resultat og inkluderande arbeidsmiljø i NIF. Ho er ein lagspelar – ganske enkelt, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsforbundet opplyser at stillinga som generalsekretær vil bli lyst ut så raskt som mogleg. Kjøll seier målet er å få «ein god overlappende periode» før Kvalevåg forlèt NIF.

