Killi må opererast i kneet – heile sesongen kan ryke

Killi skal opererast i kneet torsdag, skriv NRK. Ein vriding i det venstre kneet gjorde at det indre leddbandet rauk.

Episoden skjedde under oppvarminga til big air-finalen i Kreischberg i Austerrike 8. januar. Killi fortel sjølv at det var ein arrangørglipp som gjorde at ho skadde seg.

Ein funksjonær hadde forvilla seg inn på området der Killi skulle lande, og ho måtte skrense og bremse opp raskt på den blanke isen for å unngå ein kollisjon. Det gjorde at ho vrei kneet.

– Det er utruleg kjipt. Eg hadde jo ikkje tryna på trikset mitt eller noko, seier Killi.

Ho går truleg glipp av resten av skisesongen.

