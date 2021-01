Idrettspresidenten om reaksjonane etter seriestansen: – Absolutt ikkje godt motteken

sport

Måndag vart norsk idrett teken på senga då statsminister Erna Solberg (H) kom men ei klar tilråding om seriepause. Norges idrettsforbund såg ikkje anna val enn å følgje rådet og trykkje på stoppknappen.

– Vedtaket er det jo ingen av oss som likte. Vi synest at det var svært krevjande, men vi forstår det og må stelle oss til det. Det er eit krafttak, men det vart absolutt ikkje godt motteke, seier Kjøll til NTB på spørsmål om tilbakemeldingane frå dei sju særforbunda som i januar har nasjonale seriespel.

– Ein ønskte seg ikkje dette. Det vil få alvorlege konsekvensar for gjennomføringa av seriane, klubbøkonomien og forholdet til utøvarar som har dette som yrket sitt. Når det er sagt, er eg imponert over måten alle tek denne bodskapen på. Dei snur seg rundt og møter utfordringa, legg idrettspresidenten til.

– Fryktar NIF at pausen i seriespelet òg kan bli utvida?

– No har vi alle ha trua på at vi klarer å halde fram utviklinga i positiv retning, og at alle verkeleg gjennom krafttak éin og krafttak to no klarer å få kontroll på smitten dei to vekene, slik at ein kan løyse opp igjen, seier Kjøll.

I ishockeyen byrjar det å haste å få serien i gang igjen. Tidlegare i månaden tok dei sjølv initiativ til ein pause etter smitteutbrot i mange toppklubbar. Om ein må redusere seriespelet kraftig, er det ifølgje ishockeypresident Tage Pettersen fleire klubbar som blir trua av konkurs.

