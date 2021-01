Handball-VM: Island i trøbbel etter tap mot Sveits

sport

Stillinga var 10–9 til Sveits ved pause, og det var eit tett oppgjer heile vegen ut. Målvaktspel i toppklassen tippa kampen i Sveits' favør.

Island var favoritt før start, men den sveitsiske målvakta, Nikola Portner, skulle gjere livet surt for laget frå sogeøya.

Portner hadde ein redningsprosent på nesten 50 til pause og heldt storspelet fram i andreomgangen. Det var ein forsvarskamp med to gode målvakter der «underdogen» Sveits til slutt gjekk sigrande ut.

Sveits tok med seg null poeng inn i mellomrunden, men er oppe på to poeng etter at dei slo islendingane. Også Island har to poeng. Laga speler i same VM-puljen som Noreg.

