Høyringsnotat skaper uro i Hockey-Noreg: Frykt for permisjonar og utmelding frå eliteserien

sport

Det er eit høyringsforslag frå Kulturdepartementet som får dei daglege leiarane til å reagere. Der blir det foreslått at det frå 1. januar ikkje skal vere høve til å søkje om økonomisk kompensasjon for avlyste arrangement.

I norsk ishockey er det fare for at mange kampar må avlysast etter at seriespelet er utsett på grunn av omfattande koronasmitte. Dagleg leiar Henning Svendsen i Sparta ser mørkt på situasjonen dersom Kulturdepartementets forslag blir vedteke.

– Dette som no skjer, håpar eg er noko feil, slik at den ordninga vi har hatt, blir ført vidare ut sesongen. Viss ikkje det skjer, kan det bli nødvendig å trekkje Sparta Sarpsborg frå vidare spel i eliteserien. Det kjem òg fleire lag til å gjere. Serien må avlysast, og hockeyklubbane, inkludert oss, blir nøydde til å permittere alle, seier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

Må permittere

Svendsen påpeikar at klubbane hadde rekna med 50 prosents kompensasjon av kampdagsinntektene for avlyste kampar og 70 prosent for gjennomførte kampar, slik ordninga har vore til no i sesongen.

Dagleg leiar Terje Haukali i Stavanger Oilers reagerer òg kraftig på forslaget frå styresmaktene.

– Vi føler at vi mistar moglegheita til kompensasjon, seier han til Stavanger Aftenblad.

– Vi blir nøydde til å sjå på kostnadsbiletet vårt. Dei største utgiftene vi har i dag, er lønn til spelarane. Og viss vi blir tvinga til å permittere spelarar, så vil vi ikkje lenger ha spelarar til å gjennomføre kampaktiviteten slik vi ønskjer, seier Haukali.

Konkursfrykt

Ishockeypresident Tage Pettersen, som også er idrettspolitisk talsperson i Høgre, seier til Aftenbladet at Norges Ishockeyforbund jobbar for å få endra formuleringa i koronaforskrifta.

– Dette er den enkeltsaka eg har jobba mest med dei siste dagane. Slik forskrifta er forma ut no, vil det ha alvorlege konsekvensar for norsk hockey, seier Pettersen.

Han uttalte tysdag til NTB at han fryktar at fleire klubbar kan gå konkurs på grunn av avlyste kampar.

– Her må kampar avlysast som følgje av nedstenginga. Konsekvensen er at vi risikerer konkurs i fleire av klubbane våre. Vi må kutte ut kampar. Mistar vi ti kampar, er det ein stor del av det budsjetterte inntektsgrunnlaget for klubbane, seier Pettersen.

(©NPK)