Tredje strake remis for Magnus Carlsen: – Det er ein maraton, ikkje ein sprint

Etter sigeren i opningspartiet har den norske verdsmeisteren dermed tre remisar på rad i den prestisjetunge langsjakkturneringa. Han tok motstandaren i handa etter 58 trekk.

– Pluss éin etter fire rundar er for så vidt heilt OK. Eg har hatt dårlegare startar her. Dette er ein maraton og ikkje ein sprint, sa Carlsen til TV 2 om turneringa han har vunne ikkje mindre enn sju gonger. Det er 14 deltakarar, så det står att ni rundar.

Det vart remis også for den andre norske deltakaren, Aryan Tari, etter eit underhaldande parti mot det iranske vedunderbarnet Alireza Firouzja.

Van Foreest fekk ein god start mot Carlsen med kvite brikker, men Carlsen klarte etter kvart å utlikne fordelen til nederlendaren og rive til seg eit overtak som vart større og større. Likevel kom han aldri til ei stilling som lét seg omsetje i siger.

Etter tre timar ved brettet gjorde Carlsen ein feil som gjorde at stillinga jamna seg ut, og ti minutt seinare var det over.

Frustrerande

– Det var litt frustrerande, for eg oversåg noko ganske enkelt taktisk som gjorde at han fekk remis med ein gong. Elles kunne eg i alle fall ha torturert han ganske lenge, sa Carlsen til TV 2.

Han hadde ikkje stor tru på at han kunne ha vunne utan tabben.

– Det var vanskeleg å sjå realistiske sjansar, men eg hadde ein ekstra bonde og ville prøve. Det betyr noko i lengda å forlengje partia og setje litt ekstra press.

Etter at han slo Firouzja i førsterunden laurdag, har Carlsen spelt remis mot David Anton, Tari og van Foreest.

– Eg har ikkje spelt så verst. Det har vore parti ein typisk ofte vinn i hurtigsjakk fordi folk ikkje har tid nok til å forsvare seg, men i langsjakk har dei tid til å finne veldig gode forsvar. Det er OK så langt, det er noko å byggje vidare på i alle fall, sa Carlsen til TV 2.

Remis i «sjukt parti»

Det gnistra aldri av oppgjeret mellom Carlsen og nederlendaren. Annleis var det då den andre norske deltakaren, Aryan Tari, duellerte med det iranske vedunderbarnet Alireza Firouzja. Der var det vill vest og stor underhaldning. «Kaos» kalla TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer stillinga undervegs i det partiet, som enda med remis etter nesten fire timar.

Både Firouzja og Tari såg undervegs ut til å kunne vinne. Til sist tilbaud nordmannen remis etter 30 trekk, og iranaren tok imot.

– Det var eit heilt sjukt parti, synest eg. Det var mental tortur frå start med så mykje å rekne på og så mange taktiske moglegheiter. Eg trudde eg skulle tape, men så oversåg han noko og mista kontrollen. Eg tilbaud remis, men kanskje burde eg ha spelt vidare. Vi hadde dårleg tid begge to, men eg var så glad for å sleppe unna, sa Tari til TV 2.

Han har tre remis og eit tap så langt i turneringa.

