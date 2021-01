Tre nye smittetilfelle i Australian Open

sport

Helsestyresmaktene i delstaten Victoria melde først at ni personar har testa positivt og er i karantene før turneringa i Melbourne, men to av tilfella vart trekte tilbake. Ifølgje helsestyresmaktene dreier dei nye positive prøvane seg om éi kvinne i 20-åra og to menn i 30-åra. To av dei er spelarar, medan den tredje blir opplyste å ha eit samband til turneringa.

Positive testar på personar på til saman tre chartra fly til Melbourne har sett 72 spelar i isolasjon på hotellromma sine.

Dei 72 spelarane har framleis ikkje fått klarsignal til å trene og skal i utgangspunktet fullføre fjorten dagar i isolasjon. Fleire har klaga på at dei ikkje visste om regelen om det viste seg å vere ei positiv prøve blant personane på flyet på veg til Melbourne.

Fleire av spelarane har vorte kreative i sosiale medium med kva dei driv med den ekstra tida på hotellrommet. Uruguayanske Pablo Cuevas (70 på ATP-rankinga) har lagt ut ein video der han trenar backhanden sin mot ein madrass, medan Casper Ruud har trena presisjon.

Etter planen skal Casper Ruud, som er i karantene, ikkje isolasjon, ha den første treningsdagen sin i dag. Spelarar i karantene vil få moglegheita til å trene to timar tennis og éin time fysisk trening kvar dag etter å ha testa negativt.

Australian Open skal etter planen starte 8. februar. Før det vil det bli arrangert to ATP 250-turneringar i tillegg til ATP-cup med tolv lag.

(©NPK)