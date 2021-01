Sky Sports: Hege Riise blir mellombels landslagssjef for Englands fotballkvinner

sport

Ifølgje den engelske tv-kanalen vil tilsetjinga av Riise (51) bli kunngjord dei neste 48 timane.

Riise gjekk av som hovudtrenar for LSK Kvinner i desember etter fleire suksessrike år. Ho gjekk då over til ei rolle som utviklingssjef i klubben. Måndag skreiv BBC at ho er blant favorittane til å ta over Nevilles jobb på kort sikt.

Den nederlandske stjernetrenaren Sarina Wiegman er allereie tilsett som England-sjef frå september i år, og ho leiar dermed laget i EM neste år. Men det kan liggje eit sommar-OL i Tokyo i potten for Riise. Det er sannsynleg at den påtroppande engelske landslagssjefen vil leie Storbritannias OL-lag.

Riise har frå før erfaring som U23-trenar for Noreg og som assistenttrenar for Pia Sundhage då ho var USA-sjef. Som speler vart ho mellom anna verdsmeister (1995) og olympisk meister (2000) med Noreg.

Englands fotballforbund (FA) kunngjorde måndag at Neville gir seg som landslagssjef med omgåande verknad. Han er i ferd med å fullføre forhandlingar om hovudtrenarjobben i MLS-klubben Inter Miami, som er eigd av den tidlegare lagkameraten hans i Manchester United, David Beckham.

(©NPK)