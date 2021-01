Mogleg thrilleravslutning for Sagosen i VM

sport

Noreg speler ikkje siste kamp då. Det kan vere at lagnaden til laget blir avgjord føre Tv-skjermen når Frankrike møter Portugal.

Skulle Noreg, Frankrike og Portugal hamne på lik poengsum, vil målskilnaden kunne komme til å bli avgjerande. Ved poenglikskap tel innbyrdes oppgjer for å skilje laga på tabellen, men det er ein sjanse for at desse tre nasjonane må rangerast med målskilnaden i innbyrdes kampar.

Dette er speleprogrammet (med norske tider):

Onsdag: Sveits – Island (15.30), Frankrike – Algerie (18.00), Portugal – Noreg (20.30).

Fredag: Sveits – Portugal (15.30), Island – Frankrike (18.00), Noreg – Algerie (20.30).

Søndag: Algerie – Sveits (15.30), Island – Noreg (18.00), Frankrike – Portugal (20.30).

Etter gruppespelet tok laga med seg poeng og mål til hovudrunden. Det gjer at stillinga er slik før avkast:

1) Frankrike og Portugal 4 poeng, 3) Island og Noreg 2, 5) Algerie og Sveits 0.

