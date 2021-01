Johaug frontar sterk VM-tropp

sport

Det skjer etter at verdscuphelga i Falun er over. Der står det sprint klassisk og 10 og 15 kilometer fri teknikk på programmet.

Noreg har ein kvote på 12 løparar for begge kjønn. I tillegg kjem løparar som kan stille som regjerande meistrar. Skal løparar som er regjerande meistrar gå fleire distansar enn dei er regjerande meistrar på, må dei vere ein del av troppen på 12 løparar.

Martin Johnsrud Sundby er regjerande meister på 15 kilometer fri teknikk og kan vere nummer 13 for Noreg, men då kan han ikkje stille på andre distansar i meisterskapen.

– Vi reiser med så få deltakarar som mogleg, men vi treng nokon ekstra som følgje av covid-19-situasjonen og karantenereglar, seier landslagssjef Espen Bjervig til NTB.

Han seier at det ikkje er avgjort kor mange Noreg sender nedover til Tyskland.

– Det kan hende at vi fyller kvotane, men vi opererer med éin til to heimereservar for begge kjønn. Dette er ikkje avgjort enno, seier Bjervig.

NTB har snakka med ei rekkje utøvarar, leiarar og såkalla ekspertar under NM-dagane, og det herskar semje om at Noregs tropp kan innehalde i alle fall desse utøvarar:

Menn:

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Emil Iversen, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen.

Martin Johnsrud Sundby er klar som regjerande meister på 15 kilometer fri teknikk. Noregs andre regjerande meistrar blir ein del av troppen (Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund).

Andre aktuelle: Sindre Bjørnestad Skar, Martin Løwstrøm Nyenget, Sivert Wiig.

Kvinner:

Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Maiken Caspersen Falla, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga.

Andre aktuelle: Mathilde Myhrvold, Kathrine Harsem.

