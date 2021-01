Ishockeypresidenten fryktar konkurs for fleire klubbar

sport

Alt seriespel i Noreg blir tilrådd stansa, var den klare meldinga til regjeringa måndag. Den meldinga var enklare for Norges Ishockeyforbund enn for mange andre, sidan seriespelet i hockey allereie var stansa på grunn av smitteutbrot i fleire av klubbane.

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund, fastslår at ein full sesong ikkje kan gjennomførast.

– Kjem vi i gang 2. februar, må laga våre spele kamp kvar 2,4. dag ut april månad. Det seier seg sjølv at det ikkje er mogleg. Her må kampar avlysast som følgje av nedstenginga, seier han til NTB.

– Konsekvensen er at vi risikerer konkurs i fleire av klubbane våre. Vi må kutte ut kampar. Mister vi ti kampar, er det ein stor del av det budsjetterte inntektsgrunnlaget for klubbane, seier Pettersen, som meiner kompensasjonen for avlyste arrangement må vidareførast.

Pettersen er til dagleg idrettspolitisk talsperson for Høgre. Kompensasjonen dreier seg om 1,2 milliardar kroner, og kulturminister Abid Raja (V) opplyste til NTB måndag at den saka er på høyring.

