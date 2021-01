BBC: Riise kan bli vikartrenar for England

sport

Riise gjekk av som trenar for LSK Kvinner i desember etter fleire suksessrike år der. BBC skriv at ho er blant favorittane til å ta over Nevilles jobb på kort sikt.

Også NRK har omtalt saka.

Den nederlandske stjernetrenaren Sarina Wiegman er allereie tilsett som England-sjef frå september i år, og ho leiar dermed laget i EM neste år. Men det ligg eit sommar-OL i Tokyo i potten for den som eventuelt blir vikar i mellomtida.

Riise har frå før erfaring som U23-trenar for Noreg og som assistenttrenar for Pia Sundhage då ho var USA-sjef. Som speler vart ho mellom anna verdsmeister (1995) og olympisk meister (2000) med Noreg.

(©NPK)