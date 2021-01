Raja ber toppidretten om ein ekstra innsats

sport

– Toppidretten har heilt sidan mai/juni i fjor hatt fritak frå avstandsreglane, og vi har kome toppidretten til møtes på ekstraordinært vis. No ber vi om ein to vekers pause, i første omgang, slik at vi kan få litt mindre mobilitet i samfunnet, seier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Det er seriespel på øvste nivå i bandy, innebandy, handball, ishockey, curling, basketball, volleyball og futsal som regjeringa ønsker skal ta ein to vekers pause. Verken Raja eller helseminister Bent Høie (H) ser bort frå at tilrådinga kan bli forlengt.

Raja viser – som statsminister Erna Solberg – til situasjonen i ishockey, der smittesituasjonen allereie har sett spel i eliteserien på vent.

– Eg har stor forståing for at dette rammar idretten. Men vi må gjere fortløpande vurderingar av kvar vi kan lette på tiltak og kvar vi må stramme til. Eg trur at vaksne utøvarar kan takle dette, seier Raja, som gler seg over at barn og unge igjen kan trene som normalt.

