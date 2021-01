NIF om tilrådinga frå regjeringa: – Svært krevjande

sport

Måndag tilrådde regjeringa at alt seriespel i toppidretten i Noreg blir stansa i to veker. Det rammar særleg ei rekkje hallidrettar som speler for tida, men også mellom anna bandy utandørs.

– Vi har forståing for behovet til styresmaktene for å halde oppe strenge tiltak for å avgrense risiko for smittespreiing i det norske samfunnet. Samtidig rammar denne innskjerpinga bandy, handball, basketball og fleire andre idrettar på ein svært krevjande måte, både med omsyn til gjennomføring av sesong, moglegheita utøvarane har til å utøve yrka sine og klubbøkonomien, seier Kjøll og legg til:

– Vi håpar derfor at aktiviteten kan takast opp att raskast mogleg.

Ho poengterer at toppidretten følgjer strenge smittevernprotokollar som raskt oppdagar smittetilfelle.

– Smittevernprotokollane hindrar ikkje at smitte kan finnast, men dei har vore og er svært vellukka med tanke på å oppdage smitte raskt, og for å unngå at han blir spreidd både internt i idretten og i samfunnet elles.

