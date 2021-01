Messi såg raudt i cupnederlag – Athletic Bilbao vart meistrar

sport

To mål av Antoine Griezmann var ikkje nok for Barcelona. Athletic Bilbao utlikna to gonger, og tidleg i første ekstraomgang sette Inaki Williams inn det som vart vinnarmålet med ei flott avslutning frå kanten av 16-meteren.

Athletic Bilbaos to andre mål vart skåra av Oscar de Marcos og Asier Villalibre.

Lionel Messi fekk like før slutt raudt kort etter å ha rive ned ein motspelar i eit siste forsøk på utlikning. Det var Messis første raude kort for katalanarane på 753 kampar. Frå før har Messi vorte utvist ved to høve for Argentinas landslag (2005 og 2019).

Situasjonen vart sett på av VAR før Barcelonas nummer 10 måtte tusle av banen.

Barcelona kom til kampen med ei rekkje på ni kampar utan tap. Eit trofé kunne hjelpt ytterlegare på stemninga i laget for manager Ronald Koeman og co.

– Det er ikkje eit steg tilbake. Å vinne titlar hjelper alltid for å vise at ein er på rett veg, men det er berre éin kamp. Det er supercupen, og vi skal vise i dei neste kampane at vi er på rett veg, sa Koeman.

(©NPK)