Kapp Verde drog heim frå handball-VM

sport

Kapp Verde tapte med sju mål mot Ungarn, og kampen mot Tyskland søndag vart avlyst. No får òg Uruguay walkover. Kampane blir sette med 2 poeng og 10–0 i målskilnad.

Dermed går Tyskland, Ungarn og Uruguay vidare til hovudrunden frå gruppe A.

Laget møtte opp til VM i Egypt med berre elleve spelarar etter at fleire hadde testa positivt for koronaviruset. Ytterlegare to spelarar gav frå seg positive testar etter opningskampen. Ein vona at fleire spelarar ville teste negativt, men det skjedde ikkje, ifølgje tyske sportschau.dei.

Før VM starta måtte Tsjekkia og USA kaste inn handkleet. Laga vart erstatta av Nord-Makedonia og Sveits. Sveits speler i Noregs gruppe.

