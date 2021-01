Ingen nye koronalettar for idretten

sport

I tilrådingar for nasjonale koronatiltak står ein fast på at alle idrettsarrangement bør avlysast eller utsetjast. Det blir likevel understreka at det «kan eventuelt gjøres enkelte unntak innenfor det Olympiatoppen definerer som toppidrett».

Omkring 30 internasjonale skirenn i Noreg treng karanteneunntak for å bli gjennomførte. Slik situasjonen er i dag, blir det kravd sju dagars karantene ved innreise viss ein kan vise til ein negativ koronatest. Det vil seie at løparar som går avslutningsdistansane under ski-VM i Oberstdorf helga før Holmenkollen, ikkje vil rekke tremila eller femmila i Kollen med dagens reglar.

Idrettsarrangement for barn og unge bør framleis avlysast eller blir utsette om arrangementet vil samle personar frå ulike bydelar eller kommunar, eller om arrangementet vil krevje unødvendig innanlandsreise, heiter det i Helsedirektoratets tilråding.

Det blir heller ikkje opna opp for at det kan drivast breiddeidrett innandørs.

(©NPK)