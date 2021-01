– OL skal vere bevis for sigeren over viruset

sport

Samtidig seier OL-arrangøren at han kjem til å kutte kraftig i talet på deltakarar som får vere til stades under opningsseremonien.

Det er venta 11.000 utøvarar til Japan i juli, men ifølgje opplysningar til avisa Yomiuri Shimbun vil koronarestriksjonar innebere at berre rundt 6000 får delta på opninga 23. juli.

Statsminister Suga lova i ein tale måndag at han skal få kontroll på koronasituasjonen i Japan, og at OL må arrangerast som eit «bevis på at menneskja sigra over viruset».

– Vi skal få på plass altomfattande anti-infeksjonstiltak og vi vil halde fram førebuingane til OL som kan gi mot og håp til verda, sa Suga.

Fleire meiningsmålingar viser at 80 prosent av den japanske befolkninga ikkje trur at OL vil bli arrangert.

