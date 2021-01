O'Sullivan aktuell for VM-kamp laurdag

sport

Heile den norske troppen vart koronatesta klokka 2.00 natt til fredag, men svara hadde ikkje komme ved frukosttider morgonen etter.

– Han åt frukost utanfor rommet, men er i enkel isolasjon med avstand til resten av troppen. Vi må sjå det an utover fredagen, men det er ein moglegheit for at han spelar kamp laurdag, seier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

O'Sullivan var på hotellet med feber og magetrøbbel medan Noreg tapte 24–28 for Frankrike.

Noreg tapte VM-finalen både i 2017 (mot Frankrike) og 2019 (Danmark). I fjorårets EM vart det norsk bronse. Etter tapet mot Frankrike er den norske gulldraumen skaka allereie etter første kamp.

Noreg møter Sveits laurdag og Austerrike måndag i dei neste kampane.

(©NPK)