Koronatilfelle hos Danmark i VM – Noreg meiner VM er trygt

sport

Dermed har arrangøren fått utøvar-smitte inn i den såkalla bobla for første gong, og det gjer at fleire tek til orde for at meisterskapen ikkje kan fullførast.

Eit knippe gode spelarar valde å stå over VM på grunn av smittefaren. Det gjeld mellom anna tre tyske stjerner.

To lag melde avbod til VM etter smitteutbrot. I tillegg var det fleire positive testar i troppar då dei kom til flyplassen i Kairo.

Jakobsen, som tidlegare har vore covid-19-sjuk, testa på nytt positivt ved den siste testen laget gjorde i Egypt.

Han er sett i isolasjon saman med Morten Olsen, som er romkamerat, opplyser forbundet i pressemeldinga.

– Godt førebudd

Danmark VM-opnar fredag mot Bahrain. Olsen kan vere med i troppen om han testar negativt på testen som blir gjord fredag. Dei danske spelarane og resten av støtteapparatet blir testa endå ein gong før kampen.

– Vi er sjølvsagt veldig lei oss for dette på Emils vegner. Vi har vore godt førebudde på denne situasjonen, og vi følgjer vår eigen og Det internasjonale handballforbundet (IHF) sine godt beskrivne og restriktive koronaprotokollar, som betyr at vi mellom anna blir testa igjen i dag og i morgon, seier Danmarks sportssjef Morten Henriksen.

Meiner det er trygt

Danmarks tropp bur på eit gigantisk hotell i sentrum av Kairo. Det har nær 1100 rom. Sju andre lag er òg innlosjerte der saman med andre involverte i VM.

Noregs tropp har base utanfor Kairo. Handballpresident Kåre Geir Lio seier det ikkje er vurdert å avbryte meisterskapen.

– Vi tuftar alle vurderingane våre på innsikt frå det medisinske personellet som er til stades (i Egypt), og (medisinsk ansvarleg) Thomas Torgalsen meiner det er god kontroll på tryggleiken til spelarane og åtferda i eige lag, sa Noregs Lio til NTB før nyheita om den positive danske prøva kom.

Han meiner det er trygt å halde fram VM.

– Slik som dei medisinske spesialistane våre vurderer det, så er det trygt.

(©NPK)