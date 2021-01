Tandrevold måtte bryte Oberhof-sprinten: – Ho fekk sjokk av eit eller anna slag

sport

Dei lite hyggjelege TV-bileta viste Fossum-løparen liggje i snøen i den tyske skimetropolen omringa av lagleiarar. Kva som tvinga Tandrevold til å bryte løpet, er uvisst.

Landslagsprofilen skaut fullt på den liggjande skytinga si, men måtte tole ein bom på den ståande. Ut frå andre skytinga låg Tandrevold på ein sterk niandeplass.

Landslagstrenar Sverre Huber Kaas sa dette til NRK om Tandrevolds tilstand:

– Det går etter forholda bra. Ho er oppe i bua og skiftar no. Ho vart køyrd i ambulanse tilbake til arenaen, men er no saman med fysioterapeuten vår. Så ser vi litt kva vi gjer vidare.

Fekk raskt hjelp

På spørsmål om kva som forårsaka problema, sa han:

– Det er vanskeleg å seie, men ho fekk sjokk av eit eller anna slag. Ho heldt pusten litt lenge på den siste skytinga, gjekk rett ut i strafferunde og fekk ryggen til Tiril. Det var mykje som skjedde der. Så merka ho at noko som ikkje var hundre prosent i langbakken, og då måtte ho stoppe opp og leggje seg ned for å roe seg.

Sportssjef Per Arne Botnan stod akkurat der Tandrevold la seg ned og kunne hjelpe landslagsprofilen. Episoden skapte naturleg nok stor bekymring.

– Sjølvsagt. Det der er aldri noko gøy. No må vi finne litt ut av kva dette er og snakke med henne. Vi har heldigvis flinke folk her som kan hjelpe til, sa Kaas til NRK.

Bekymra Eckhoff

Sportssjef Botnan likte heller ikkje situasjonen.

– Du blir litt sånn opprørt der og då, men det kom seg heldigvis veldig fort. Den tsjekkiske trenaren var heldigvis der også. Vi fekk lagt henne ned og fekk beina opp. Ho hadde farge i kinna og så ganske frisk ut, sa han til NRK.

Lagvenninna Tiril Eckhoff stadfesta òg overfor NRK etter målgang at Tandrevold var medviten. Eckhoff tok sigeren i Oberhof.

Ho skjønte at noko hadde skjedd på sisterunden.

– Det var sjukt merkeleg. Eg gjekk forbi henne og tenkte at no går vi saman på sisterunden. Så vart ho plutseleg borte, og då skjøna eg at det hadde skjedd noko, sa Oberhof-vinnaren.

