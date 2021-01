Odd tilsette ny assistenttrenar

sport

Det stadfestar klubben på nettsidene sine torsdag.

Rønningene har fram til no vore trenar for skienklubbens junior elitelag. No tek han steget opp og blir ein del av støtteapparatet rundt a-laget.

Rønningene har signert ein toårskontrakt.

– Han er ein dyktig trenar som er klar for nye utfordringar. Det er flott at vi kan rekruttere frå eigne rekkjer, det viser at det er mogleg å komme seg opp og fram som trenar om ein går Odd-skulen, seier sportssjef Tore Andersen.

Hovudpersonen sjølv gler seg til å ta fatt på den nye rolla si.

– Dette er noko eg verkeleg gler meg mykje til. Heile teamet rundt Odd er fantastisk. Det å kunne jobbe saman med desse gutane, er noko eg ser fram til, seier Rønningene.

Han erstattar Morten Rønningen i jobben.

